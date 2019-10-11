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Песков заявил, что дату саммита "нормандской четверки" определят лидеры

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, подготовка к встрече ведется на уровне помощников президентов

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Дата саммита в нормандском формате будет определена лидерами после завершения этапа подготовки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Идет [подготовка к саммиту], идет безусловно на уровне помощников президентов, - сказал представитель Кремля. - Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. Потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи".

При этом, по словам Пескова, в Кремле слышали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что дата саммита якобы может быть названа уже на следующей неделе, а саммит может пройти в ноябре. "Да, мы слышали, что он это сказал", - отметил Песков, оставив эти слова без комментариев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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