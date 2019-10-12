Песков заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о помощи Японии из-за тайфуна

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном "Хагибис", но пока такого обращения от Токио не поступало. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент России [Владимир Путин] всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Из-за тайфуна погибли как минимум два человека, 70 пострадали. Остановлено железнодорожное и воздушное сообщение, включая международные перелеты, власти Японии объявили максимальный уровень угрозы в семи префектурах, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.