Путин прибыл в Эр-Рияд

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник с государственным визитом в Саудовскую Аравию.

Борт главы российского государства совершил посадку в международном аэропорту Эр-Рияда (King Khaled International Airport), где была организована торжественная встреча. Путин приветствовал участников многочисленной делегации Саудовской Аравии и по красной ковровой дорожке прошел к ожидавшему лимузину Aurus. В честь президента РФ прозвучал салют из пушек из 21-го залпа. Государственный визит имеет высший статус в градации зарубежных поездок главы российского государства и проводится не чаще одного-двух раз в год.

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем переговоров Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом - координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. "Будут затронуты вопросы дальнейшей координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке", - сказал Ушаков. Он напомнил, что ранее "при активной роли России и Саудовской Аравии удалось согласовать продление до марта следующего года договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти".

Кроме того, по словам Ушакова, будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям. В частности, речь идет о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также о военно-техническом сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах. Как рассказал помощник президента РФ, на переговорах ожидается "обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". "Будет идти разговор о ситуации в Сирии, в районе Персидского залива, в Йемене, а также о палестинско-израильском урегулировании", - добавил он.

Представитель Кремля сообщил, что программой визита также предусмотрены участие Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета, беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и обед от его имени в честь российского президента. Ожидается, что по итогам визита будет подписано около 30 документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.