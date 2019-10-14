Путин назвал переговоры в Эр-Рияде конструктивными и деловыми

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры конструктивными и деловыми. Об этом он заявил на заседании Российско-саудовского экономического совета.

"В ходе состоявшихся у нас сегодня и с королем Саудовской Аравии, и с наследным принцем абсолютно конструктивных, деловых переговоров, мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей", - отметил он.

Президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров РФ, а созданный экономический совет прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса двух стран. Глава государства отметил позитивное партнерство Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, подчеркнув, что такая кооперация является взаимовыгодной.

Путин упомянул договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. Он также назвал важным направлением взаимодействие в сфере сельского хозяйства. По его словам, договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.