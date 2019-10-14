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Песков: даты визита Путина в Республику Корея пока не определены

При этом пресс-секретарь российского лидера уточнил, что поездка готовится

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Кремль готовит визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею, но даты окончательно не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подготовка [визита Путина в Южную Корею] идет. Но точных дат пока нет", - сказал представитель Кремля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером южнокорейского парламента Мун Хи Саном сообщила в понедельник, что вопрос визита Путина в Южную Корею прорабатывается в администрации президента. "Помним о приглашении президенту России Владимиру Владимировичу Путину посетить с визитом вашу страну, данный вопрос проабатывается в администрации президента. Полагаю, что нужно очень серьезно подготовить содержательную часть визита, двусторонне важные документы", - сказала Матвиенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРеспублика КореяПесков, Дмитрий Сергеевич
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