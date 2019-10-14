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Владимир Путин посетит ОАЭ

Президент РФ обсудит там ситуацию в Сирии, антитеррор и двусторонние вопросы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем предстоящих в Абу-Даби переговоров на высшем уровне вопросы экономического сотрудничества, а также ситуация в регионе, в том числе события в Сирии.

"В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Запланирован также обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике".

Программой визита предусмотрено совместное участие Путина и наследного принца во встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

Темы переговоров

"Естественно, [на переговорах] состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, урегулирования в Сирии, Ливии, Йемене, а также [будет обсуждаться] общая обстановка в регионе Персидского залива", - сказал Ушаков. Эти темы российский лидер обсуждал и с руководством Саудовской Аравии, которую посетил с госвизитом в понедельник.

"Ключевое место в повестке переговоров на высшем уровне займет торгово-экономическое сотрудничество", - подчеркнул представитель Кремля, отметив, что по итогам визита планируется подписание ряда документов. По словам помощника президента РФ, Эмираты являются лидером среди стран региона по объему торговли с Россией, товарооборот двух государств в 2018 году увеличился на 3,6% до $1,7 млрд.

В сфере энергетики Россия и ОАЭ "продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран - экспортеров газа", отметил представитель Кремля. Ушаков обратил внимание также на укрепление промышленной кооперации двух стран и на успехи в инвестиционном сотрудничестве. Так, в рамках партнерства между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратским суверенным фондом "Мубадала" реализовано более 45 сделок объемом свыше $2,3 мл. "В планах расширить инвестиционный портфель до $7 млрд", - сказал помощник президента РФ.

Как отметил Ушаков, диалог двух стран на высшем уровне носит регулярный характер: Путин 10 раз встречался с Аль Нахайяном и неоднократно разговаривал с ним по телефону, в последний раз - 10 июля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссияУшаков, Юрий Викторович
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