Володин попросил швейцарского спикера объяснить Грузии, как надо относиться к России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил спикера Совета кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) Жана-Рене Фурнье объяснить руководству Грузии, что его действия и заявления в отношении РФ - страны, которая вносит значительный вклад в грузинскую экономику, - абсолютно недопустимы.

Швейцария с марта 2009 года представляет интересы России в Тбилиси и интересы Грузии в Москве.

"Вы переживаете за Грузию, но грузинское вино мы пьем. А вы этот продукт почему-то откладываете в дальнюю комнату или куда-то подальше", - заявил Володин во вторник на встрече с Фурнье после того, как его собеседник высказался в негативном ключе по поводу решения РФ приостановить авиасообщение с Грузией. "Каждый четвертый доллар, который Грузия получает через денежные переводы, это средства, перечисленные из России теми, кто работает в России, чтобы поддержать своих родных [в Грузии]", - отметил также он.

В связи с этим политик поинтересовался: "Как вы будете относиться к отношениям со страной, туристы из которой занимают первое место, [которая занимает] по потреблению основного продукта, экспортируемого страной, - первое место, и каждый четвертый доллар, который приходит в страну, это средства, перечисляемые с территории РФ?". И сам ответил: "Думаю, к таким отношениям необходимо относиться бережно".

Володин обратил внимание, что "из Швейцарии никто не ездит отдыхать в Грузию, а если ездит, это исключение". "Вы не пьете грузинское вино и не перечисляете денежных средств в экономику Грузии", - констатировал он, предположив, что "в плане выстраивания отношений между Грузией и Швейцарией возможно пренебрегать чем-то". "Но нельзя пренебрегать отношениями с той страной, которая делает все, чтобы развивалась экономика, увеличивалось количество рабочих мест и повышалось благосостояние Грузии, - подчеркнул спикер. - Именно это делает Россия для Грузии".

Должна быть справедливость

В этом контексте председатель Госдумы напомнил, что в июне ее делегация в рамках приглашения от Грузии спланировала проведение Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. "Наши коллеги приезжают в Тбилиси и начинают работу, их приглашают в парламент и в соответствии с установленным порядком, который был принят грузинской стороной, рассаживают в зале, где президент ассамблеи, наш коллега, председатель комитета Госдумы Гаврилов занимает место председателя, - изложил он ход событий. - Далее в зал забегают активисты, депутаты и граждане Грузии, моментально около здания появляются порядка 10 тыс. человек, скандирующих, что Россия вмешивается в дела Грузии". "С трудом, с опасностью для жизни мы смогли вывести нашу делегацию из парламента, а затем из Тбилиси домой, но у нас пострадали депутаты, им нанесли удары те, кто в этот период времени забежал в зал", - сказал Володин.

"Но самое печальное в этой истории то, что буквально сразу президент Грузии выступила с заявлением и в своем Twitter обвинила Россию в том, что она страна-агрессор, и высказала другие нелицеприятные вещи в отношении нашей страны", - отметил спикер. По его мнению, решение РФ о приостановке авиасообщения было "из программы минимум". "Позиция депутатов Госдумы, представителей народа РФ заключается в том, чтобы в этих вопросах была не только ясность, но и справедливость была установлена", - заявил он.

"Во-первых, президент Грузии должна извиниться перед гражданами России и нашей страной. Во-вторых, мы настаивали не только на отмене рейсов, но и на запрете импорта в нашу страну грузинского вина, необходимо также запрещать перечисление денежных средств в Грузию", - сказал Володин. "Но президент [России Владимир Путин] дал шанс Грузии, грузинскому руководству, чтобы они ситуацию поправили", - напомнил он. "И единственное, что осталось, это запрет на перелеты, это, наверное, тот минимум, который в этой всей череде решений наименее болезненный", - считает глава нижней палаты российского парламента.

"Хотели бы, чтобы вы, как страна, которая представляет наши, российские, интересы, озаботились тем, что произошло, объяснили грузинскому руководству, что так нельзя поступать со страной, которая фактически вас с этой руки понятно, что делает", - заключил Володин, перефразировав известную пословицу.