Соавторами России по резолюции по кибербезопасности стали 10 стран

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Десять стран выступили соавторами резолюции по кибербезопасности, представленной Россией в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН, около 70 государств приняли участие в ее презентации. Об этом сообщил во вторник спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин на Международной конференции по информационной безопасности в Краснодаре.

"11 октября Российская Федерация представила на третьем комитете 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологи в преступных целях". Уже на стадии предварительного обсуждения ее соавторами стали 10 государств, одним из ключевых среди которых является Китай. Цель данного проекта - создать переговорную площадку в виде специального комитета Генеральной ассамблеи ООН для разработки в перспективе всеобъемлющей конвенции по противодействию преступлениям в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - сказал Чернухин

Он добавил, что 11 октября состоялась первая открытая презентация проекта резолюции, в которой приняли участие представители порядка 70 государств. Чернухин пояснил, что Россия будет стремиться к консеснусному принятию данной резолюции.

"Проблема использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях стала по-настоящему глобальной и плотно вошла в международную повестку дня. При этом действующие региональные уголовно-правовые механизмы хоть и вносят существенный вклад в противодействие этим угрозам, но в должной мере с ними не справляются. В условиях такого "беспредела" в информационном пространстве все более очевидной становится необходимость выработки единых глобальных подходов в борьбе с информационной преступностью. В данном контексте ключевой целью представляется выработка под эгидой ООН всеобъемлющей конвенции, которая учитывала бы реалии всех без исключения государств и основывалась бы на принципах суверенного равенства сторон и невмешательства во внутренние дела", - пояснил Чернухин.

Он уточнил, что этот международный договор видится России как очередной универсальный международный уголовно-правовой инструмент, сфокусированный на преступлениях в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, направленный на предупреждение преступлений и иных противоправных деяний, включая терроризм, в сфере ИКТ и борьбу с ними. Одновременно Российская Федерация намерена внести на первый комитет 74-й сессии Генассамблеи очередную резолюцию "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности".

Международная конференция по информационной безопасности, которая начала работу в Краснодаре в понедельник, будет проходить в течение двух дней. Из зарубежных специалистов в мероприятии в качестве экспертов принимают участие представители полиции Германии и правоохранительных органов Индонезии.