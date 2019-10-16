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Глава ФСБ: террористы вскоре могут начать применять для атак автономные рои дронов

Александр Бортников отметил, что распространенным явлением стали атаки беспилотных летательных аппаратов на военные и гражданские объекты

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил об угрозе более массированных атак террористов с применением дронов.

"Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем (когда множество беспилотников движутся под одним управлением - прим. ТАСС) станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время", - заявил директор ФСБ, выступая на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России, проходящем в Сочи.

Он отметил, что "распространенным явлением стали массированные атаки беспилотных летательных аппаратов на военные и гражданские объекты, а также применение дронов для трансграничной переброски военных грузов в интересах боевиков".

Кроме того, террористы предпринимают попытки завладеть новым вооружением. "Активизируются попытки главарей террористических структур приобрести новые виды вооружений и военной техники, средств геолокации и спутниковой связи", - сообщил Бортников.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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