Рабочая группа по избирательному законодательству может собраться в конце ноября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ, как ожидается, соберется в конце ноября - начале декабря. Об этом сообщила в среду глава ЦИК Элла Памфилова.

"Я предполагаю - назначаю заседания группы не я, ей руководит [первый заместитель руководителя администрации президента РФ] Сергей Владиленович Кириенко - это будет зависеть от его графиков. Я предполагаю, что это конец ноября, в худшем случае - начало декабря", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос ТАСС о дате заседания рабочей группы.

Она отметила, что сейчас ЦИК сосредоточился на таких вопросах совершенствования избирательного законодательства, как улучшение механизма сбора и проверки подписей, муниципальный фильтр, взаимодействие с организациями наблюдателей и возможное изменение статуса избирательных комиссий муниципальных образований.

Совещание с руководителями региональных избиркомов

Совещание с участием руководителей глав всех региональных избиркомов планируется провести в декабре.

"Серьезно подводить итоги и заниматься разбором полетов мы будем в декабре, когда соберем всех 85 председателей наших субъектовых комиссий. Будет предметное собрание, где будем обсуждать, что удалось, что не удалось за прошедший период и, конечно, будем формировать повестку на 2020 год и на перспективу", - сказала Памфилова.

Она также отметила, что на совещании будут обсуждаться вопросы развития технических средств для проведения выборов.

Памфилова призвала руководителей региональных комиссий подготовить свои предложения по развитию избирательной системы, в том числе по муниципальному фильтру и взаимодействию региональных и муниципальных избирательных комиссий.