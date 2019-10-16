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Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС в два раза

Это уже второе увеличение штата сотрудников центрального аппарата ведомства за год

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС России.

Как следует из указа главы государства, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, предельная численность работников центрального аппарата МЧС установлена "в количестве 1796 единиц" (без персонала по охране и обслуживанию зданий).

Это уже второе увеличение штата сотрудников центрального аппарата МЧС за год, в декабре 2018 года она была установлена в количестве 966 единиц. До 2018 года она не менялась с 2004 года и составляла 825 человек. Предельная штатная численность МЧС на сегодня - 288 565 единиц.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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