Лавров обсудил с белорусским коллегой график контактов и международные вопросы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей инициировал в четверг телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения графика контактов и перспектив взаимодействия внешнеполитических ведомств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов, - отметили в дипведомстве. - Затрагивались также международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес".