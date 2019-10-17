Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров обсудил с белорусским коллегой график контактов и международные вопросы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей инициировал в четверг телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения графика контактов и перспектив взаимодействия внешнеполитических ведомств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов, - отметили в дипведомстве. - Затрагивались также международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций
В пояснительной записке сказано, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС