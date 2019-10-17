МИД России адресовал "Роснефти" вопрос о передаче контроля над венесуэльской PDVSA

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вопрос о передаче "Роснефти" контроля над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA) следует адресовать российской компании. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно видели публикации агентств о готовности Венесуэлы передать российской компании полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией Венесуэлы. Мы исходим из того, что это перепечатки венесуэльской оппозиции и подконтрольных им СМИ или имеющих отношение к ним", - сказала она.

"По сути надо обращаться в "Роснефть", - добавила дипломат.

Ранее газета El Nacional со ссылкой на собственные источники в энергетической отрасли Венесуэлы сообщила, что правительство Боливарианской Республики может передать "Роснефти" полный контроль над PDVSA. По информации издания, венесуэльские власти выступили с соответствующей инициативой, рассчитывая взамен добиться списания долга перед РФ.