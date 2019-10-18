Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия обратила внимание на проблему русского языка в ООН

Официальный представитель постпредства РФ Федор Стржижовский указал на явную диспропорцию в популярности служб новостей на разных языках

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Россия недовольна отсутствием достаточного внимания секретариата ООН к распространению информации на всех официальных языках ООН, включая русский. Об этом заявил в пятницу официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН.

Он обратил внимание на явную диспропорцию в сфере популярности служб новостей на разных языках. "Призываем секретариат в первую очередь выполнять все мандаты в отношении официальных языков ООН и не допускать ситуации, когда одни языковые направления фактически обслуживаются за счет других", - подчеркнул дипломат.

"Понятны и неоспоримы первые позиции английского, - отметил Стржижовский. - Обеспокоенность вызывает то, что ряд "отстающих" редакций не только не догоняет лидеров, но и вообще показывает критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент".

По его словам, "даже самой элементарной статистики достаточно, чтобы понять, насколько сложившаяся ситуация нелогична". "Все это значит только одно: секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей", - заключил представитель постпредства.

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский имеют статус официальных языков ООН.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев заявил, что у России и Сербии нет политических разногласий
Премьер-министр также отметил, что Сербия проводит политику наибольшего благоприятствования в отношении российских инвестиций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС