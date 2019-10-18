Россия обратила внимание на проблему русского языка в ООН

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Россия недовольна отсутствием достаточного внимания секретариата ООН к распространению информации на всех официальных языках ООН, включая русский. Об этом заявил в пятницу официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН.

Он обратил внимание на явную диспропорцию в сфере популярности служб новостей на разных языках. "Призываем секретариат в первую очередь выполнять все мандаты в отношении официальных языков ООН и не допускать ситуации, когда одни языковые направления фактически обслуживаются за счет других", - подчеркнул дипломат.

"Понятны и неоспоримы первые позиции английского, - отметил Стржижовский. - Обеспокоенность вызывает то, что ряд "отстающих" редакций не только не догоняет лидеров, но и вообще показывает критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент".

По его словам, "даже самой элементарной статистики достаточно, чтобы понять, насколько сложившаяся ситуация нелогична". "Все это значит только одно: секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей", - заключил представитель постпредства.

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский имеют статус официальных языков ООН.