Посол РФ в США: отношения России и Китая достигли самого высокого уровня за всю историю

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. "Вечер российско-китайской дружбы", посвященный 70-летию установления дипотношений, состоялся в пятницу в посольстве России в Вашингтоне. Гостям была представлена фотовыставка ТАСС "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества", на мероприятии выступили музыкальные и творческие коллективы.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем является приоритетом российской внешней политики. "Нынешние российско-китайские отношения отличаются устойчивой динамикой развития и степенью политического доверия, - констатировал Антонов. - Базируются на прочном фундаменте взаимного уважения. Сегодня мы действительно достигли самого высокого за всю историю уровня сотрудничества и стремимся наращивать дружественный взаимовыгодный диалог во всех без исключения сферах".

Высокопоставленный дипломат особо отметил рекордные темпы роста товарооборота, достигшего отметку в $100 млрд. "Повышается взаимная заинтересованность в расширении инвестиционного взаимодействия, - обратил внимание он. - Мы продолжаем внедрять практику расчетов в национальных валютах. Успешно продвигаем взаимодействие в энергетической и сельскохозяйственной сферах, секторе высоких технологий".

Москва и Пекин, подчеркнул Антонов, вносят "значительный вклад в решение актуальных вопросов международной повестки дня, обеспечение верховенства международного права, выстраивание межгосударственных отношений на принципах справедливости и взаимного уважения".

Как отметил посол Китая в США Цуй Тянькай, российско-китайское стратегическое партнерство вступило в новую эру. По его словам, посольства готовы наращивать сотрудничество, вносить свой вклад в развитие отношений.