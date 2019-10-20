Путин заявил, что Россия не требует у стран Африки кабальных преференций за свою поддержку

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет конструктивное и равноправное сотрудничество со странами Африки и не требует в обмен на свою поддержку каких-то кабальных преференций.

"Мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые совместные проекты развития политическими или иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию, а уважаем предложенный самими африканцами принцип "африканским проблемам – африканские решения", - сказал российский лидер в интервью ТАСС.

По словам Путина, африканские партнеры видят и ценят, что внешняя политика России, в том числе применительно к континенту, носит конструктивный характер, что Россия "выступает за демократизацию международной жизни, поддерживает справедливое стремление африканских государств проводить независимую, самостоятельную политику, самим, без навязанных подсказок, определять свое будущее".

Путин подчеркнул, что российско-африканские связи находятся на подъеме. "Ведется интенсивный политический диалог, в том числе по вопросам глобальной и региональной безопасности, - констатировал он. - Расширяются межпарламентские связи. Постепенно растет и диверсифицируется взаимная торговля".

Глава государства отметил, что вместе с мировым сообществом Россия оказывает комплексное содействие Африке, в том числе в сокращении долгового бремени государств региона, а с рядом стран реализуется программа "долг в обмен на развитие". "Помогаем в борьбе с распространением инфекционных болезней (включая геморрагическую лихорадку Эбола), в преодолении последствий стихийных бедствий, в урегулировании имеющихся конфликтов и предупреждении новых кризисов, - сказал российский лидер. - Готовим в российских вузах на безвозмездной и коммерческой основе национальные африканские кадры. Налаживаем взаимодействие по линии оборонных ведомств и правоохранительных структур".

Глава государства добавил, что этим далеко не исчерпывается повестка сотрудничества России со странами континента. Он назвал значительным возможный объем инвестиций РФ в Африку в ближайшие пять лет. "Сегодня в процессе подготовки и реализации находятся инвестиционные проекты с российским участием на миллиарды долларов, - отметил Путин. - Ресурсы и у России, и у отечественных компаний солидные". "В свою очередь, ожидаем, что наши партнеры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат", - добавил он.