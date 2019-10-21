Медведев на встрече с Румасом обсудит широкий круг вопросов сотрудничества

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит на встрече в Москве с председателем правительства Белоруссии Сергеем Румасом 22 октября широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

"Предполагается, что на встрече Дмитрия Медведева и Сергея Румаса будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-белорусского сотрудничества", - сказал он. Осипов подтвердил также ТАСС, что Медведев во вторник планирует встретиться и с премьер-министром Узбекистана Абуллой Ариповым.

Пресс-служба Совета министров Белоруссии ранее сообщила, что Румас 22 октября совершит рабочий визит в Москву, где встретится с Медведевым и примет участие в международном форуме в Сколково.

Форум "Открытые инновации" открылся в сколковском технопарке в понедельник. Ранее сообщалось, что, помимо Румаса и Арипова, среди иностранных участников форума будут, в частности, директор Google Play Пурнима Кочикар, председатель Совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute (Институт будущего человечества) Ник Бостром. ТАСС является генеральным информационным партнером VIII Международного форума "Открытые инновации".

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня Румас сообщил по итогам встречи с Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что таких дорожных карт будет подготовлено около 30. Предусматривается, что программа интеграции и дорожные карты будут представлены президентам двух государств в декабре.