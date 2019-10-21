Лавров: РФ на саммите выступит за решение проблем Африки странами самого континента

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Урегулирование африканских конфликтов и проблем силами стран самого континента, без внешнего вмешательства, станет одной из главных тем предстоящего саммита Россия - Африка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Послезавтра открывается первый в истории саммит Россия - Африка. На нем мы уделим этим вопросам (урегулированию конфликтов в Африке самими африканскими странами - прим. ТАСС) особое внимание, - отметил министр. - Будем поддерживать, как сказал в своем вчерашнем интервью президент РФ Владимир Путин, африканский подход к африканским проблемам".

Лавров добавил, что Россия никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда странам Африки решения пытались навязывать извне. "Мы будем всегда добиваться, чтобы международное сообщество содействовало выполнению тех решений, которые принимаются самими африканцами", - указал глава МИД РФ.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.