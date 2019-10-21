Путин 21 октября обсудит по телефону с Макроном ситуацию на Украине и в Сирии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует 21 октября провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Украине и в Сирии. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам.

"Еще один телефонный разговор сегодня будет, в 16 часов, с президентом Франции Макроном", - сказал Ушаков. Он подчеркнул, что планируется обсудить две основные темы. "Первая - Украина, а вторая - это Сирия. Это две темы самые важные, которые с [канцлером ФРГ] Меркель были обсуждены сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном", - пояснил помощник президента.

Ушаков напомнил, что 19 октября Путин провел аналогичный телефон с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он также упомянул о состоявшейся в понедельник утром беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "В ходе этого разговора коснулись и вопросов сирийского урегулирования и некоторых вопросов двустороннего сотрудничества", - уточнил Ушаков. По мнению помощника президента, эти разговоры объединяет общая тематика. В частности, он подчеркнул, что в разговоре с Меркель "очень обстоятельно были обсуждены вопросы как по Украине, так и по Сирии".