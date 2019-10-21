Нарышкин заявил, что Россия вновь готова защищать своих союзников и друзей

БЕЛГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Россия в современном мире является одним из ведущих центров силы и вновь готова защищать своих друзей и союзников. Об этом в авторском тексте в сербской газете "Вечерние новости", опубликованном в понедельник, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Ожидания американских политических стратегов не исполнились - создание однополярного мира на обломках других стран со стороны Вашингтона не удалось. Основные принципы конференций в Ялте и Потсдаме в современном мире, который тяготеет к многополярности, релевантнее, чем когда бы то ни было. В современном мире Россия снова один из ведущих центров силы, сегодня нашу страну отличают сильные ценности, из-за которых нам многие на Западе завидуют: мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность решительно действовать на международной арене. Мы снова готовы защищать себя и своих союзников и друзей", - говорится в статье.