Главными претендентами на пост гендиректора МАГАТЭ стали Корнел Феруцэ и Рафаэль Гросси

ВЕНА, 21 октября. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провел в понедельник тайное официальное голосование по выборам нового генерального директора. Главными кандидатами на этот пост стали исполняющий обязанности гендиректора Корнел Феруцэ и постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ 21 октября перешел от рейтингового голосования к следующему этапу выборов - тайному голосованию. После первого тура голосования число кандидатов на пост генерального директора сократилось с трех до двух: Корнел Феруцэ (Румыния) и Рафаэль Гросси (Аргентина)", - написал Ульянов в Twitter.

По его словам, в результате второго тура голосования лидером стал Корнел Феруцэ, хотя разрыв между ним послом Гросси минимален - 17 и 16 голосов. Для победы кандидату необходимо набрать 24 из 35 голосов, то есть две трети голосов Совета управляющих. Дата следующего голосования еще не определена.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее в октябре провел два неофициальных голосования и не смог выявить главного претендента на пост генерального директора. На высший пост в МАГАТЭ до настоящего времени претендовали три человека: исполняющий обязанности гендиректора Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо. Председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова снялась с выборов после первого тура неофициального голосования, потому что не набрала ни одного голоса.

Генеральный директор утверждается на Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит осенью каждого года. Кандидат на этот пост выбирается из числа претендентов, выдвинутых в ходе так называемого рейтингового голосования Совета управляющих агентства. Для окончательного решения кандидат должен получить не менее двух третей голосов. Если такого результата не удалось добиться ни одному кандидату, процедура повторяется.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкия Амано. Процедура избрания руководителя должна завершиться в октябре этого года. Для избрания кандидату необходимо заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый генеральный директор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.