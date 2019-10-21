Между Россией и Антигуа и Барбуда начал действовать безвизовый режим

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Соглашение между правительством России и Антигуа и Барбуда об условиях отказа от визовых формальностей, подписанное в июне этого года, вступает в силу с 22 октября.

Теперь граждане двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней.

Как пояснили в МИД РФ, граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда.

Антигуа и Барбуда - это островное государство, расположенное между Карибским морем и Атлантическим океаном.