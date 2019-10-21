Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Между Россией и Антигуа и Барбуда начал действовать безвизовый режим

Теперь граждане двух стран могут пребывать на территории государств без виз до 90 календарных дней

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Соглашение между правительством России и Антигуа и Барбуда об условиях отказа от визовых формальностей, подписанное в июне этого года, вступает в силу с 22 октября.

Теперь граждане двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней.

Как пояснили в МИД РФ, граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда.

Антигуа и Барбуда - это островное государство, расположенное между Карибским морем и Атлантическим океаном.

Теги
Антигуа и БарбудаРоссия
Реклама на ТАСС
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
Агентство альянса по закупкам заказало зимние камуфляжи и обмундирование для проведения зимних операций при -40°C
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС