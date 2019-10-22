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Дело Марии Бутиной

Слуцкий заявил, что Бутина вернется в Россию в течение трех дней после освобождения

Ее освобождение намечено на 25 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Россию в течение трех дней после ее освобождения, намеченного на 25 октября. Об этом во вторник в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с Бутиной.

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"25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию. У Марии очень много планов, но, конечно, свои первые дни после возвращения на Родину она хочет провести с семьей", - написал Слуцкий.

Он отметил, что это была последняя для Бутиной возможность воспользоваться правом на видеозвонок в американской тюрьме. "Маша активно готовится к освобождению и с оптимизмом смотрит в будущее, - добавил депутат. - Мы также с нетерпением ждем ее, будем оказывать поддержку и дальше".

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТрамп, ДональдДело Марии Бутиной
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