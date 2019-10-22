Путин в Сочи проведет отдельные встречи с лидерами восьми стран Африки

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 октября на полях саммита Россия - Африка в Сочи проведет отдельные краткие встречи с лидерами восьми стран Африканского континента. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Путин проведет ряд двусторонних встреч, которые заранее согласованы. Мы планируем, что каждая встреча будет длиться порядка 30-45 минут, несколько государств мы примем, с учетем того, что в этом году мы уже принимали с визитами несколько представителей Африканского континента, сейчас эта работа продолжится в ходе саммита", - сказал Ушаков.

Переговоры с президентом Египта

Это будет третья встреча Путина с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в текущем году, предыдущие прошли в апреле "на полях" Форума "Один пояс, один путь" в Пекине и в июне на саммите "Группы двадцати" в Осаке. Одной из основных тем предстоящей встречи станет взаимодействие в торгово-экономической сфере. Ожидается, что президенты рассмотрят ход реализации крупных совместных проектов. Речь идет о строительстве в Египте АЭС "Эд-Дабаа" и создании в восточном районе города Порт-Саид российской промышленной зоны.

На повестке дня - восстановление полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египтом. С апреля 2018 года выполняются прямые рейсы по маршруту Москва - Каир. Ведется совместная работа в целях возобновления перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. "Несомненно, это тема будет обсуждаться. Она обсуждалась и в ходе предыдущей встречи двух лидеров, тогда были даны некоторые поручения в данном контексте. Мы готовимся к этому обсуждению, специально пригласили на беседу с ас-Сиси нашего министра транспорта, который выскажет свои соображения", - сказал Ушаков. Он добавил, что представители египетской стороны на этой встрече также расскажут, "что они собираются делать, чтобы эти авиарейсы были возобновлены в полном объеме".

"Также планируется обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - добавил Ушаков.

По словам помощника президента, президенты России и Египта проведут двустороннюю встречу утром 23 октября перед пленарным заседанием экономического форума Россия - Африка, "лидеры договорятся, как вести работу в ходе этих двух дней (23-24 октября, когда в Сочи состоится экономический форум и саммит Россия - Африка - прим. ТАСС)".

Серия двусторонних встреч

На 23 октября, помимо переговоров с лидером Египта, намечены отдельные встречи с президентом Намибии Хаге Готтфридом Гейнгобом, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, президентами Уганды Йовери Кагутой Мусевени, Нигерии - Мухаммаду Бухари, ЮАР - Сирилом Рамапосой, председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом. С лидерами этих стран планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, международную проблематику, в частности урегулирование региональных конфликтов на континенте.

Ушаков добавил, что президент РФ постарается отдельно пообщаться с лидерами всех 43 стран, которые будут принимать участие в мероприятиях в Сочи, в формате "на ногах". "Но со всеми запланировать 30-45-минутные разговоры мы просто физически не смогли", - пояснил помощник российского лидера.

Встреча с руководством информагентств Африки

Российский лидер планирует также провести краткую встречу с руководителями ведущих африканских информационных агентств.

"Путин встретится буквально накоротке с руководителями ведущих африканских информагентств, просто поприветствует их", - уточнил Ушаков.

Он добавил, что вечером 23 октября состоится церемония официальной встречи российского президента с руководителями делегаций стран Африки, принимающих участие в экономическом форуме и саммите. "Затем Путин проведет торжественный прием в честь участников этого саммита", - резюмировал Ушаков. На этих мероприятиях российский лидер в формате "на ногах" также продолжит общение с главами делегаций африканских стран.

Встреча с представителями региональных межгосударственных организаций Африки

На 23 октября также запланирована встреча Путина и ас-Сиси с представителями региональных межгосударственных организаций Африки в формате рабочего завтрака. В ней примут участие руководители Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Союза арабского Магриба, "Сахельской пятерки", Африканского экспортно-импортного банка. На встрече также будут присутствовать и главы стран, председательствующих в названных организациях.

"Ключевая тема рабочего завтрака - перспективы сотрудничества этих крупнейших региональных организаций с нашим Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). На ланче выступит председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян", - сообщил Ушаков.

Представитель Кремля добавил, что Саркисян "расскажет и о деятельности ЕАЭС, и выскажет соображения и планы по углублению взаимодействия с африканскими региональными объединениями и отдельными странами континента".