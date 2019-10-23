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Саммит Россия – Африка
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Путин ожидает встречи с главой ЮАР на саммитах БРИКС в ноябре 2019-го и в июле 2020 года

Президент России также пригласил Сирила Рамапосу в Москву на День Победы

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой на саммитах БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) в ноябре текущего года в Бразилиа и в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом российский лидер заявил в среду, открывая беседу с Рамапосой на полях первого саммита Россия - Африка в Сочи.

"Мы ждем вас и в мае следующего года [на праздновании в Москве 75-летия Победы], и в июле следующего года в Санкт-Петербурге на 12-м саммите БРИКС", - обратился Путин к Рамапосе. Он также отметил, что через три недели рассчитывает увидеться с президентом ЮАР на 11-м саммите БРИКС в столице Бразилии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит Россия – Африка
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