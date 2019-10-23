В "Единой России" объяснили отсутствие ряда ее депутатов на обсуждении бюджета в Госдуме

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Лишь 22 депутата из 341 члена фракции "Единая Россия" отсутствуют в среду на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству парламентского большинства.

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Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в зале находятся руководители всех фракций, но некоторые депутаты отсутствуют. В связи с этим он подчеркнул, что неучастие без уважительной причины в рассмотрении главного финансового документа страны говорит о нежелании парламентариев исполнять свои полномочия.

По словам собеседника агентства в "Единой России", девять депутатов фракции "официально на больничном, Алена Аршинова уведомила о том, что уходит на больничный (пока нет подтверждения)". Трое находятся в командировке по распоряжению председателя Думы, еще семь человек написали заявления об отсутствии на пленарке "за свой счет", среди таковых Николай Валуев, Дмитрий Саблин, Расул Боташев, Александр Васильев. "Ольга Баталина и Александр Грибов отпросились в служебные командировки по линии администрации президента РФ, - пояснил источник. - И всем этим депутатам было доведено, что необходимо участие в рассмотрении главного финансового документа страны".

Собеседник во фракции акцентировал внимание, что "это один из главных законопроектов в работе депутата". "Они сделали свой выбор, оценку дадут избиратели", - предупредил он, напомнив о словах Володина о том, что "уважительная причина - заболевание".

"Нет претензий и к тем, кто был направлен в служебные командировки по распоряжению председателя Госдумы. При этом принципиальная позиция фракции - за отсутствующих коллег не голосуют, все отсутствия подкреплены заявлениями или документами", - заключил источник в "Единой России".