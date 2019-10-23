Российская делегация намерена обсудить с коллегами по ПАСЕ кризис либеральной идеи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Делегация РФ на предстоящей конференции спикеров парламентов стран - членов Совета Европы в Страсбурге намерена поднять тему кризиса либеральной идеи. Об этом в среду журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сегодня уезжаем в ПАСЕ [Парламентская ассамблея Совета Европы, на площадке которой пройдет конференция], нашим коллегам скажем - кризис либеральной идеи, кризис. Давайте обсуждать, признайте это", - сказал Володин.

По его словам, европейские коллеги хранят молчание по данному вопросу. "Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти. А признать правоту России, того, что предлагает наш президент, силы воли не хватает", - констатировал Володин.

Делегация РФ во главе со спикером Госдумы отправится в Страсбург в среду вечером, сама конференция будет проходить 24 октября.

Ранее в интервью газете Financial Times президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея "себя просто изжила окончательно". По его словам, "западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны", в том числе мультикультурализм. В качестве примера президент РФ привел кризис с мигрантами в Европе.