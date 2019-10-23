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Медведев обсудил с Медведчуком сотрудничество ЕР с "Оппозиционной платформой"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заняла второе место по результатам выборов в Верховную раду и получила 37 мест

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Единая Россия", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Верховной рады девятого созыва Виктором Медведчуком. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

"На встрече, которая прошла в среду вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями", - говорится в сообщении.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 7 августа. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по их результатам заняла второе место и получила 37 мест. В связи с этим Медведев поздравил Медведчука "с весомым результатом", отметив, что голосование избирателей "свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией". Лидер "Единой России" также подтвердил готовность к продолжению активного взаимодействия по партийной линии.

В ответной телеграмме Медведчук отметил высокую значимость межпартийной работы, которая, по его словам, "является важным инструментом для нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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