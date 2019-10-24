Медведев поддержал идею ряда губернаторов возглавить отделения "Единой России"

"Целый ряд губернаторов выступил с предложением лично возглавить региональные отделения "Единой России" в своих регионах. Мы детально обсудим эту идею. Я ее считаю абсолютно правильной", - сказал он на встрече с главами отдельных регионов.

Премьер признал, что обязанности руководителей региональных отделений партии - это дополнительная нагрузка, "но это важный ресурс для субъекта Федерации". "Партия дает возможность услышать тысячи людей сразу, причем это иной ракурс, чем, например, личное общение. Нашу партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня, и все они должны быть опорой для высшего должностного лица субъекта РФ, если он становится и главой регионального отделения партии", - пояснил он.

"Сейчас мы обсудим, если договоримся окончательно, то я хочу, чтобы генеральный совет партии этим занялся. Сразу же после нашей встречи можно провести заседание президиума, чтобы присутствующие (на этой встрече) руководители субъектов РФ получили позиции секретарей региональных отделений партии прямо с сегодняшнего дня. Все решения об этом я подпишу как председатель партии "Единая Россия", - добавил Медведев.

Прибавление авторитета

Премьер-министр также уверен, что руководство региональным отделением "Единой России" добавит губернаторам авторитета в госструктурах. "Это, безусловно, будет вам добавлять авторитет в государственных структурах", - заявил он.

По словам премьера, руководство отделением партии "не должно рассматриваться как довесок к административной должности". "Я понимаю, что вы очень загруженные люди, знаю, насколько сложно работать в регионе. Работать губернатором - это очень непростая деятельность. Тем не менее, это руководство [отделением партии] не должно быть просто какой-то общественной почетной обязанностью, потому что это совершенно особое направление работы, и вам придется ее лично координировать", - сказал премьер, обращаясь к губернаторам.

Медведев добавил, что "для любого государственного служащего утрата доверия внутри партии должна влечь и иные последствия, не только партийные". Он пояснил, что речь в таком случае идет не только о потере доверия внутри партии, но о доверии простых людей, избирателей.

"Когда мы отвечаем по сути за организацию государственной жизни, за организацию экономики, социальной сферы в стране, эти вещи нельзя игнорировать. Просил бы вас это иметь в виду по отношению к тем коллегам, с которыми вы будете работать по партийной линии", - сказал глава кабмина.

Во встрече с премьер-министром принимают участие руководители 13 регионов, в том числе главы Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, губернаторы Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей, а также врио губернатора Севастополя.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что "Единая Россия" может вернуться к практике избрания глав субъектов РФ лидерами региональных отделений партии для повышения ее рейтинга. По данным издания РБК, возглавить партотделения могут главы не менее 10 регионов. В настоящее время никто из губернаторов не руководит региональными отделениями единороссов. В партии эту информацию официально не комментировали.