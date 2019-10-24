Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения поддержанных ЕР кандидатов на выборах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев раскритиковал практику, когда кандидаты, поддержанные "Единой России", идут на выборы как самовыдвиженцы. По его словам, такая тактика вносит сумятицу и только путает избирателей.

"Некоторое время назад получила определенное распространение точка зрения, если где-то у партии есть проблемы, если где-то не очень хорошие результаты, то лучше развести эти позиции, и тогда кандидат, которого на самом деле все равно поддерживает "Единая Россия", получит лучший результат, - отметил Медведев на встрече с главами отдельных регионов РФ, - Но ничего этого не произошло".

По его словам, "там, где принимает участие кандидат, поддержанный "Единой Россией", но который не маркирует себя "Единой Россией", не говорит о том, что он кандидат от партии, в головах людей возникает недоумение - если он от партии, то чего он прячется".

"Поэтому наши сторонники, те, кто обычно голосует за нашу партию, начинают в нем [кандидате] сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто вообще не собирались голосовать за "Единую Россию", все равно за нее не проголосуют. Это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Эту практику нужно прекратить, она выглядит не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно", - добавил глава правительства.

Впервые с критикой такой модели премьер выступил почти сразу после выборов 9 сентября во время посещения штаба партии "Единой России" в Санкт-Петербурге. По его словам, такая схема "вряд ли нам что-то добавляет, но вот что отнимает в таких случаях - это точно". "Те люди, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за "Единую Россию", за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют, потому что они его уже отмаркировали как представителя "Единой России", - пояснил тогда свои слова председатель партии.