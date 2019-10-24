Глава Нижнего Новгорода наложил вето на решение о компенсации перелетов депутатам гордумы

ТАСС, 24 октября. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил вето на решение депутатов городской думы о компенсации им расходов, связанных с перелетами бизнес-классом и поездками в СВ вагонах. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Заседание городской думы прошло 23 октября. На нем в двух чтениях было принято положение о порядке возмещение депутату расходов, связанных с командировками.

"Вчерашнее решение городской думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города. Поэтому я накладываю вето на данное решение и уже дал рекомендацию председателю городской думы провести служебную проверку в отношении ответственных за разработку такого решения сотрудников думы. Внести изменения в работу аппарата гордумы, чтобы избежать подобных случаев в будущем", - цитирует Панова пресс-служба.

Как следует из трансляции на сайте гордумы, единственным, кто выступил против такого решения, стал депутат Евгений Лазарев. "Все эти вещи на федеральном уровне стараются убрать, не компенсировать [расходы] даже чиновникам федерального масштаба, все знают, как СМИ к этому относятся. <…> Мне кажется, бизнес-класс не надо компенсировать, надо летать вместе со всеми", - сказал Лазарев.