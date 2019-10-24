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Саммит Россия – Африка
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Путин и врио президента Алжира "в общих чертах" обсудили военно-техническое сотрудничество

Президент России заявил, что Москва готова оказывать помощь алжирскому народу в деле укрепления государственности и суверенитета

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и врио президента Алжира Абделькадер Бенсалех на встрече в Сочи в четверг затрагивали тему военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В общих чертах", - ответил Песков на вопрос, обсуждали ли Путин и Бенсалех военно-техническое сотрудничество РФ и Алжира.

Лидеры двух стран провели в четверг встречу на полях саммита Россия - Африка в Сочи. Во время беседы Путин заявил, в частности, что РФ готова оказывать помощь алжирскому народу в деле укрепления государственности и суверенитета. Президент России также отметил, что Москва придает большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром, "которое основано на прочных традициях давней дружбы и взаимного уважения".

Алжир входит в число основных партнеров России в Африке по военно-техническому сотрудничеству. Крупнейший контракт был подписан в 2006 году в обмен на списание долга Алжира перед СССР (сумма контракта составила около $7,5 млрд).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБенсалех, АбделькадерСаммит Россия – Африка
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