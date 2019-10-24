Путин благодарен президенту Руанды за его приезд в Россию в день рождения

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на активизацию экономических связей с Руандой и благодарен ее президенту Полю Кагаме за то, что тот приехал в Сочи в свой день рождения.

На встрече с Кагаме глава российского государства назвал саммит Россия - Африка "хорошей возможностью обсудить состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, обменяться мнениями по актуальным африканским и международным вопросам, в том числе в контексте текущего председательства Руанды в Восточноафриканском сообществе". "Наши межгосударственные отношения традиционно носят дружеский характер", - указал российский лидер, напомнив о 50-годовщине установления дипломатических отношений между странами в прошлом году.

Путин констатировал, что в 2018 году двусторонний товарооборот вырос на треть. "Хоть цифры абсолютно небольшие, но тенденция не может нас не радовать. Корректировка произошла в первом полугодии этого года и требуются, безусловно, дополнительные усилия для выравнивания ситуации", - полагает президент РФ. Он рассчитывает, что "существенный импульс в этом плане должно придать участие руандийских представителей в экономическом форуме Россия - Африка".

Отдельно Путин поблагодарил Поля Кагаме за его приезд в Россию в день рождения. "Начало саммита Россия - Африка пришлось на ваш день рождения, хотел бы еще раз пожелать вам здоровья, благополучия и успехов, поблагодарить за то, что вы, несмотря на это личное событие, приняли решение приехать в Россию", - обратился глава российского государства к президенту Руанды, которому в среду исполнилось 62 года.

Кагаме поблагодарил Путина за поздравления. "Благодарю вас за такие теплые, добрые пожелания", - сказал он. Президент Руанды рассказал, что приехал в Сочи не случайно. "Для меня это большое удовольствие находиться здесь в день рождения. Я с теплом вспоминаю нашу встречу в прошлом году. Мы смогли установить хорошие отношения между нашими странами", - сказал Кагаме. Он выразил надежду на то, что укрепление этих связей продолжится.

Кагаме поздравил Путина с успешным проведением первого саммита Россия - Африка. Он подчеркнул, что удовлетворен его результатами. "Мы достигли целого ряда очень важных моментов, подписали целый ряд соглашений", - сказал он.