Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров примет участие в торжествах к 75-летию освобождения Северной Норвегии от фашистов

Общенациональные торжества пройдут в Киркенесе. В них примут участие король и премьер-министр Норвегии

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

Общенациональные торжества пройдут в Киркенесе недалеко от границы с Мурманской областью. В них примут участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр страны Эрна Сульберг, депутаты Стортинга (парламента). В мероприятиях по приглашению норвежской стороны также будет участвовать командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Общая память

В ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944 года на территории Норвегии погибли более 2 тыс. воинов Красной армии. Как с благодарностью отметили в Москве, норвежский народ бережно хранит память об этих событиях: в образцовом порядке содержатся советские воинские захоронения, ведется кропотливая работа по установлению имен советских военнопленных, погибших в нацистских лагерях на территории страны.

В Киркенесе Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения венков к памятникам советским воинам-освободителям и матерям военного времени, встретится с российскими и норвежскими ветеранами. Министр откроет выставку, посвященную 70-летию Договора о режиме совместной границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. Норвежской стороне передадут копии ряда архивных документов.

Пути для диалога

В этот же день Лавров проведет переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Министры рассмотрят состояние двустороннего политического диалога, перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, вопросы безопасности на Крайнем Севере.

В своей статье, опубликованной в норвежской газете Aftenposten в преддверии визита, Лавров выразил сожаление, что после государственного переворота на Украине в 2014 году динамичное развитие связей между Россией и Норвегией затормозилось: Осло присоединился к антироссийским санкциям и свернул целые направления сотрудничества.

Вместе с тем, как констатировал министр, даже в текущих условиях удается поддерживать диалог, в котором наметились определенные позитивные подвижки. Так, импульс связям придала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Норвегии в рамках форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге в апреле этого года.

Приготовления НАТО у границ РФ

Между тем сохраняется ряд проблемных моментов, омрачающих двусторонние отношения. Особую озабоченность у Москвы вызывают все более активные военные приготовления НАТО в приграничных с Россией районах Норвегии. В октябре - ноябре 2018 года вблизи российских границ состоялись учения НАТО Trident Juncture с участием военнослужащих стран альянса.

Как подчеркивается в распространенном в четверг комментарии МИД РФ, очевидную антироссийскую направленность имеют планы развития вооруженных сил королевства. Норвегия наращивает военные расходы, занимая на сегодняшний день первое место в Европе и второе в НАТО по объему военных расходов на душу населения. На переговорах в Киркенесе Москва ждет от норвежской стороны объяснений столь активного военного строительства у российских границ.

Другим проблемным вопросом остается поддержка Норвегией санкционного режима, создающего препятствия для реализации ряда проектов в сфере энергетики, прежде всего на российском арктическом шельфе, рыболовства. Отрицательная динамика наблюдается в инвестиционном сотрудничестве.

Сотрудничество в Арктике

Министрам предстоит обсудить широкую повестку взаимодействия России и Норвегии в Арктике в двустороннем и региональном форматах. Москва выступает за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в регионе, сохранение его деполитизированного характера.

Для российской стороны одной из приоритетных остается тематика Шпицбергена. Как пояснили в МИД РФ, у России имеются долгосрочные планы укрепления, диверсификации и модернизации хозяйственной деятельности на архипелаге. При этом Москва исходит из строгого и полного выполнения Осло своих международно-правовых обязательств, определенных договором 1920 года.

Россия также нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Норвегией в рамках Совет Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР) в период ее председательства в этой организации в 2019-2021 годах. "Приоритеты норвежского председательства - здравоохранение, контакты между людьми, компетенции в сфере устойчивого развития - созвучны российским интересам, - указали в МИД РФ. - Важно продолжить совместные усилия на магистральных направлениях деятельности СБЕР: совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, поддержка коренных народов".

Актуальной остается тематика приграничного взаимодействия. Стороны продолжают работу по реализации Плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 годы, включающего совместные проекты в сферах транспорта, предотвращения чрезвычайных ситуаций, рыболовства, туризма, образования, культуры.

В области культуры наиболее ярким примером сотрудничества в этом году стал межмузейный обмен: в Осло с большим успехом прошла выставка из собрания Третьяковской галереи, в Москве более 200 тысяч человек посетили выставку норвежского художника Эдварда Мунка.

Теги
Харальд VПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссияСульберг, Эрна
Реклама на ТАСС
Дело Марии Бутиной
Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС