Лавров примет участие в торжествах к 75-летию освобождения Северной Норвегии от фашистов

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

Общенациональные торжества пройдут в Киркенесе недалеко от границы с Мурманской областью. В них примут участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр страны Эрна Сульберг, депутаты Стортинга (парламента). В мероприятиях по приглашению норвежской стороны также будет участвовать командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Общая память

В ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944 года на территории Норвегии погибли более 2 тыс. воинов Красной армии. Как с благодарностью отметили в Москве, норвежский народ бережно хранит память об этих событиях: в образцовом порядке содержатся советские воинские захоронения, ведется кропотливая работа по установлению имен советских военнопленных, погибших в нацистских лагерях на территории страны.

В Киркенесе Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения венков к памятникам советским воинам-освободителям и матерям военного времени, встретится с российскими и норвежскими ветеранами. Министр откроет выставку, посвященную 70-летию Договора о режиме совместной границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. Норвежской стороне передадут копии ряда архивных документов.

Пути для диалога

В этот же день Лавров проведет переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Министры рассмотрят состояние двустороннего политического диалога, перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, вопросы безопасности на Крайнем Севере.

В своей статье, опубликованной в норвежской газете Aftenposten в преддверии визита, Лавров выразил сожаление, что после государственного переворота на Украине в 2014 году динамичное развитие связей между Россией и Норвегией затормозилось: Осло присоединился к антироссийским санкциям и свернул целые направления сотрудничества.

Вместе с тем, как констатировал министр, даже в текущих условиях удается поддерживать диалог, в котором наметились определенные позитивные подвижки. Так, импульс связям придала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Норвегии в рамках форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге в апреле этого года.

Приготовления НАТО у границ РФ

Между тем сохраняется ряд проблемных моментов, омрачающих двусторонние отношения. Особую озабоченность у Москвы вызывают все более активные военные приготовления НАТО в приграничных с Россией районах Норвегии. В октябре - ноябре 2018 года вблизи российских границ состоялись учения НАТО Trident Juncture с участием военнослужащих стран альянса.

Как подчеркивается в распространенном в четверг комментарии МИД РФ, очевидную антироссийскую направленность имеют планы развития вооруженных сил королевства. Норвегия наращивает военные расходы, занимая на сегодняшний день первое место в Европе и второе в НАТО по объему военных расходов на душу населения. На переговорах в Киркенесе Москва ждет от норвежской стороны объяснений столь активного военного строительства у российских границ.

Другим проблемным вопросом остается поддержка Норвегией санкционного режима, создающего препятствия для реализации ряда проектов в сфере энергетики, прежде всего на российском арктическом шельфе, рыболовства. Отрицательная динамика наблюдается в инвестиционном сотрудничестве.

Сотрудничество в Арктике

Министрам предстоит обсудить широкую повестку взаимодействия России и Норвегии в Арктике в двустороннем и региональном форматах. Москва выступает за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в регионе, сохранение его деполитизированного характера.

Для российской стороны одной из приоритетных остается тематика Шпицбергена. Как пояснили в МИД РФ, у России имеются долгосрочные планы укрепления, диверсификации и модернизации хозяйственной деятельности на архипелаге. При этом Москва исходит из строгого и полного выполнения Осло своих международно-правовых обязательств, определенных договором 1920 года.

Россия также нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Норвегией в рамках Совет Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР) в период ее председательства в этой организации в 2019-2021 годах. "Приоритеты норвежского председательства - здравоохранение, контакты между людьми, компетенции в сфере устойчивого развития - созвучны российским интересам, - указали в МИД РФ. - Важно продолжить совместные усилия на магистральных направлениях деятельности СБЕР: совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, поддержка коренных народов".

Актуальной остается тематика приграничного взаимодействия. Стороны продолжают работу по реализации Плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 годы, включающего совместные проекты в сферах транспорта, предотвращения чрезвычайных ситуаций, рыболовства, туризма, образования, культуры.

В области культуры наиболее ярким примером сотрудничества в этом году стал межмузейный обмен: в Осло с большим успехом прошла выставка из собрания Третьяковской галереи, в Москве более 200 тысяч человек посетили выставку норвежского художника Эдварда Мунка.