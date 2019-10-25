Глава Приморья на посту регионального лидера единороссов активизирует работу с населением

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, который должен возглавить региональное отделение "Единой России", намерен активизировать работу общественных приемных и работу с населением. Об этом сообщил Кожемяко журналистам.

В четверг президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии, среди них губернатор Приморья Олег Кожемяко. В середине октября член Совета Федерации Людмила Талабаева заявила о намерении сложить полномочия секретаря приморского регионального отделения партии "Единая Россия", пост которого она занимала с октября 2018 года. Она объяснила свое решение состоянием здоровья и занятостью по основному месту работы, в Совете Федерации.

"Необходимо внимательно проанализировать и наладить работу в первичных организациях, чтобы они были открыты и понятны людям, действенно реагировали на их обращения, а местные общественные приемные "Единой России" стали реальными помощниками при принятии решений как в вопросах местного значения, так и на краевом уровне", - сказал Кожемяко.

Кроме того, по его словам, для решения проблемных вопросов потребуется обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с территорий и инициативной молодежи. Среди проблем, сложившихся в регионе, он упомянул ситуацию с обманутыми дольщиками и обеспечение жильем детей-сирот, ситуацию с угольной пылью и работу общественного транспорта.