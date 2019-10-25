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Саммит Россия – Африка

Россия готова сотрудничать с Мозамбиком в сфере ВТС в тех объемах, которые ему нужны

Посол РФ Александр Суриков напомнил, что Советский Союз помогал Мозамбику с самого начала войны за независимость

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Россия продолжит военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Мозамбиком в тех объемах, которые необходимы этой африканской стране, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Мапуту Александр Суриков.

"У нас с мозамбикцами в сфере военного и военно-технического сотрудничества достаточно развитая договорно-правовая база, - сказал он. - Мы в ходе недавних визитов заключили соглашение об облегченном заходе российских военных кораблей в порты Мозамбика в случае надобности для наших вооруженных сил, военно-морского флота. Это сотрудничество будет продолжаться в тех объемах, которые необходимы мозамбикцам".

Суриков напомнил, что Советский Союз помогал Мозамбику с самого начала войны за независимость и стоял у истоков создания его государственности. "Недаром на гербе Мозамбика автомат Калашникова", - напомнил дипломат.

"Конечно, в последние годы Мозамбик - мирная страна, независимость уже завоевана, и наше сотрудничество сообразно ситуации уменьшалось, оно не было никогда постоянно, - продолжил Суриков. - В зависимости от ситуации, когда нашим друзьям в Мозамбике нужна помощь, в том числе военная, мы ее оказываем чуть больше, а если не нужна - чуть меньше. Когда у мозамбикцев возникает потребность в дополнительных силах и средствах, Россия через каналы, которые у нас уже есть, по тем запросам, которые делает эта страна, помогает в тех объемах, которые мы можем себе позволить и которые необходимы этой стране".

Посол отверг обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела стран Африки. "В последнее время начали говорить и применительно к Мозамбику на эту же тему, поскольку правительство Мозамбика проводит серию операций против бандформирований на севере страны именно в тех районах, где расположено несколько богатых месторождений", - отметил он.

Однако, подчеркнул Суриков, Россия в военном и военно-техническом сотрудничестве с Мозамбиком исходит лишь из запросов самой страны. "Мы им помогаем, никому из соседей не угрожая, не бряцая оружием, делаем только то, о чем нас просят наши мозамбикские партнеры", - указал посол.

Теги
МозамбикРоссияСаммит Россия – Африка
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