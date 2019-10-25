Посол РФ заявил, что вопрос соглашения о ЗСТ Туниса и ЕАЭС остается в повестке дня

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Тунис и ЕАЭС по-прежнему планируют заключить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Тунисе Сергей Николаев.

"В свое время тунисцы проявили интерес к заключению соглашения о ЗСТ с ЕАЭС. Этот вопрос был поставлен еще в 2015 году", - сказал дипломат.

Николаев обратил внимание на то, что повестка торговых переговоров интеграционного объединения весьма насыщена. "На данном моменте мы считаем, что нужно нашим тунисским партнерам сфокусировать внимание на проработке вопроса о заключении меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и правительством Тунисской Республики, который стал бы первым шагом на пути к либерализации взаимной торговли между странами ЕАЭС и Тунисом", - добавил он.

Глава российского диппредставительства подчеркнул необходимость дать старт переговорному процессу, поскольку он будет длительным и трудоемким.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что ЕАЭС получил более 50 предложений от разных стран и международных организаций об установлении или расширении торгово-экономических отношений. Наиболее интенсивный диалог ЕАЭС ведет с Аргентиной, Египтом, Израилем, Индией, Сербией, Сингапуром и МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок).