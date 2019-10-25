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Саммит Россия – Африка

Россия и Тунис готовят ряд соглашений о сотрудничестве

В частности, обсуждаются вопросы заключения меморандума о взаимопонимании в области природных ресурсов и экологии

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Ряд документов о сотрудничестве между Россией и Тунисом в различных сферах готовятся в настоящее время и вскоре могут быть заключены. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Тунисе Сергей Николаев.

"Я думаю, что в ближайшее время будут заключены соглашения по сотрудничеству в сфере международного автомобильного сообщения, это практически уже готово. Готовятся документы по сотрудничеству в сфере образования между Министерством просвещения Туниса и Министерством просвещения России", - сказал посол.

Он добавил, что обсуждаются вопросы заключения меморандума о взаимопонимании в области природных ресурсов и экологии. "Это то, что сейчас [стоит] на повестке дня. В принципе, это документы, готовность которых к подписанию весьма велика. Тут возможны различные варианты. Может быть, это будет сделано в ходе каких-то визитов в Тунис наших ведомственных профильных организаций, может быть, в ходе визитов сюда [в Россию] тунисских министров", - сообщил дипломат.

Он также подчеркнул, что политический диалог между странами развивается очень успешно.

Кроме того, Николаев отметил, что приезд на саммит Россия - Африка высокой тунисской делегации продемонстрировал как традиционно дружественный характер двусторонних с РФ отношений, "так и внимание Туниса к Африке, к африканскому вектору политики России, который сейчас набирает силу". "И внимание к Африке, конечно, у наших африканских партнеров находит живой отклик", - добавил посол.

Теги
ТунисРоссияСаммит Россия – Африка
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