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В конкурсе на должность главы администрации Ялты примут участие четыре кандидата

Сам конкурс пройдет 1 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Документы на конкурс по замещению должности главы администрации Ялты подали четыре кандидата, сообщили в пресс-службе Ялтинского городского совета.

3 октября Ялтинский городской совет на внеочередной сессии принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова и возложил исполнение обязанностей руководителя исполнительной власти муниципалитета на первого заместителя главы администрации Ивана Имгрунта. Челпанов, обращаясь к депутатам, сообщил, что переходит на работу в Совет министров Республики Крым.

"Конкурс [на замещение должности главы администрации] состоится 1 ноября текущего года. В нем примут участие четыре гражданина, которые подали документы в установленные сроки", - говорится в сообщении. Информацию о кандидатах в пресс-службе ТАСС не уточнили.

Депутатам на очередной сессии также предстоит принять решение о формировании конкурсной комиссии, которая будет состоять из восьми человек, отмечается в сообщении.

В Крыму осенью началось масштабное обновление власти. Как сообщил 18 сентября глава республики Сергей Аксенов, все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Аксенов позднее отметил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу.

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