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Дело Марии Бутиной

МИД России продолжит усилия по защите соотечественников после освобождения Бутиной

В ведомстве подчеркнули, что ни на минуту не забывают о соотечественниках, находящихся в иностранных тюрьмах по "липовым" обвинениям

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия продолжит предпринимать усилия по защите своих соотечественников за рубежом, ставших жертвами произвола. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу на официальной странице дипведомства в Facebook в связи с возвращением Марии Бутиной в Россию.

В министерстве подчеркнули, что с самого начала боролись за скорейшее освобождение Бутиной. "С самого момента незаконного задержания Марии мы на всех уровнях - как в контактах с представителями США, так и на ключевых международных площадках - настойчиво указывали на то, что выдвинутые против россиянки обвинения носят абсолютно надуманный, сфабрикованный характер", - напомнили в МИД.

Частичное признание вины, на которое Бутина была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы большого тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности, добавили в дипведомстве. "В действительности наша соотечественница была осуждена исключительно из-за своей активной, неравнодушной гражданской позиции, искреннего желания способствовать восстановлению нормальных отношений между Россией и США", - констатировали в министерстве.

На Смоленской площади заверили, что ни на минуту не забывают о соотечественниках, ставших жертвами полицейского произвола, закулисных политических игр и находящихся в иностранных тюрьмах по "липовым" обвинениям. "Мы и дальше будем предпринимать все меры для защиты их прав и интересов".

Теги
РоссияДело Марии Бутиной
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