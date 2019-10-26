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Саммит Россия – Африка
Обновлено 

Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи

Лидер Франции положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, подробно рассказав ему о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

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"Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности", - говорится в сообщении.

Как отметили собеседники, в ходе разговора, состоявшегося в соответствии с предварительной договоренностью, "по общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом". Также, по информации пресс-службы Кремля, Путин и Макрон выразили надежду, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание сирийского Конституционного комитета пройдет "в конструктивном ключе и будет результативным".

В состав комитета, который был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Путин и Макрон также затрагивали некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

Саммит Россия - Африка

Путин рассказал Макрону об итогах завершившегося в Сочи саммита Россия - Африка, добавили в пресс-службе.

"Владимир Путин рассказал об итогах только что завершившегося в Сочи саммита Россия - Африка, акцентировав, что участники продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе", - говорится в сообщении.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси прошел саммит Россия - Африка. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии были задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Всего в ходе саммита Путин провел 16 отдельных двусторонних встреч.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, ЭмманюэльСаммит Россия – Африка
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