Посольство РФ в США призвало власти Вашингтон прекратить охоту за россиянами по всему миру

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российское посольство в США в субботу призвало американские власти прекратить охоту за россиянами по всему миру.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов <...> правового сотрудничества", - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter дипломатической миссии.

Таким образом российское посольство прокомментировало заявление посольства США в России, сделанное в связи с освобождением из американской тюрьмы и возвращением в Россию Марии Бутиной. Говоря о деле россиянки, в американской дипломатической миссии, помимо прочего, заявили о справедливости и открытости судебной системы США.