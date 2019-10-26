Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Марии Бутиной

Посольство РФ в США призвало власти Вашингтон прекратить охоту за россиянами по всему миру

В диппредставительстве отметили, что в американских тюрьмах еще остаются россияне, осужденные по сфабрикованным обвинениям

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российское посольство в США в субботу призвало американские власти прекратить охоту за россиянами по всему миру.

На эту тему
Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов <...> правового сотрудничества", - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter дипломатической миссии.

Таким образом российское посольство прокомментировало заявление посольства США в России, сделанное в связи с освобождением из американской тюрьмы и возвращением в Россию Марии Бутиной. Говоря о деле россиянки, в американской дипломатической миссии, помимо прочего, заявили о справедливости и открытости судебной системы США.

Теги
СШАРоссияДело Марии Бутиной
Реклама на ТАСС
Посольство России осудило вандализм в отношении памятника воинам-освободителям в Риге
В диппредставительстве отметили, что расценивают это деяние как "недопустимое и исключительно кощунственное"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС