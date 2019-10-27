Зампостпреда РФ: сохранение присутствия США в Сирии ведет к разграблению ее народа

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Сохранение американского военного присутствия в Сирии направлено на дальнейшее разграбление сирийского народа. С таким заявлением выступил в воскресенье на своей странице в Twitter первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что США направляют дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его мнению, такое решение принято американской администрацией, "чтобы защитить сирийские нефтяные месторождения от сирийского народа". "А также одновременно продолжить его разграбление. Это было бы корректным освещением в СМИ того, что происходит", - написал дипломат. "Американская внешняя политика в этом отношении десятилетиями остается неизменной", - заключил он.

ВС США в Сирии

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. Как пояснил на следующий день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, "покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания". 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.

В четверг пресс-служба Пентагона сообщила о том, что США направляют дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ. Как отметили тогда в оборонном ведомстве, "США укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС (коалиция "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) - дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих сил".

Ранее Трамп заявил, что власти США не позволят боевикам восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и намерены оставить их под своим контролем и затем решить, что с ними делать.

Мнение Минобороны РФ

В субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями (ЧВК) и спецназом. Он добавил, что нефть добывается оборудованием, предоставленным в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями.

Конашенков отметил, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". По оценке ведомства, так как стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн.

Операция турецких ВС в Сирии

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Их в Турции, согласно некоторым подсчетам, от 3,6 до 4 млн человек.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.