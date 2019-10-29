Кремль надеется, что первое заседание Конституционного комитета Сирии будет продуктивным

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Запуск работы Конституционного комитета Сирии 30 октября может стать хорошим началом для реального процесса политического урегулирования в этой стране. Такое мнение во вторник высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания и надеемся, что это будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования", - сказал представитель Кремля. Он при этом счел преждевременным отвечать на вопрос о том, к каким конкретным результатам в плане распределения власти между разными силами в Сирии может привести работа Конституционного комитета.

Официальный представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Дженифер Фентон ранее сообщила, что церемония открытия первого заседания Конституционного комитета Сирии запланирована в Женеве на 30 октября.

В состав комитета, который был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.