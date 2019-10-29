Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Кремль надеется, что первое заседание Конституционного комитета Сирии будет продуктивным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом счел преждевременным отвечать на вопрос о том, к каким конкретным результатам может привести работа комитета

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Запуск работы Конституционного комитета Сирии 30 октября может стать хорошим началом для реального процесса политического урегулирования в этой стране. Такое мнение во вторник высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания и надеемся, что это будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования", - сказал представитель Кремля. Он при этом счел преждевременным отвечать на вопрос о том, к каким конкретным результатам в плане распределения власти между разными силами в Сирии может привести работа Конституционного комитета.

Официальный представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Дженифер Фентон ранее сообщила, что церемония открытия первого заседания Конституционного комитета Сирии запланирована в Женеве на 30 октября.

В состав комитета, который был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Сурков назвал разведение сил в Донбассе хорошей новостью и призвал не терять темп
Помощник президента поблагодарил руководство ЛНР за настойчивость и терпение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС