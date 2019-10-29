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Песков не исключил, что Кремль проведет анализ причин недоверия граждан к власти

Однако конкретных планов, по словам пресс-секретаря президента РФ, пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что пока в Кремле не планируется проведение анализа причин того, почему граждане РФ, согласно соцопросу, проявляют недоверие к властям. Однако представитель Кремля не исключил, что в будущем аналитическая работа такого рода возможна. Таким образом он прокомментировал данные опроса "Левада-центра", согласно которым в число наибольших страхов россиян вошли произвол властей, болезни и потеря близких.

"Конкретных нет сейчас планов [проведения подобного анализа], хотя, безусловно, этого нельзя исключать", - сказал Песков.

Комментируя результаты опроса, представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента обращают внимание на подобные публикации. "Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам, но тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты этих опросов", - подчеркнул он.

Говоря о причинах такой оценки, Песков заметил, что трудно говорить об этом, но на результат, по его мнению, влияет внешний фон. "Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые, конечно, накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь нужен более глубокий анализ, с более глубокой дифференциацией, с тем, чтобы, действительно понять причины и общее отношение к фону, не эмоциональное, а основанное на реальных процессах и событиях", - заключил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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