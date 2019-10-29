Администрацию Керчи по результатам конкурса вновь возглавил Сергей Бороздин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Городской совет Керчи во вторник утвердил на пост главы администрации города кандидатуру Сергея Бороздина, который возглавлял муниципальную исполнительную власть с 2017 года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

3 октября городской совет Керчи на внеочередной сессии рассмотрел вопрос об отставке главы администрации Сергея Бороздина и возложении полномочий на первого заместителя Сергея Шимко. 29 октября конкурсная комиссия рассмотрела документы и программы шести претендентов на должность главы администрации Керчи и представила в городской совет кандидатуры двух из них, набравших наибольшее количество баллов. Конкуренцию Бороздину составил заместитель директора "Керчьгортранса" Николай Дубинин.

"Депутаты большинством голосов назначили Сергея Вадимовича Бороздина", - сказал собеседник агентства.

44-летний Сергей Бороздин с 2013 года работал на разных должностях в структурах морских портов. В марте 2017 года был назначен первым заместителем главы администрации города Керчи, в мае того же года возглавил муниципальный исполнительный орган.

После избрания главы республики Сергея Аксенова на второй срок в регионе началось масштабное обновление в органах власти. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.