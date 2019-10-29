МИД: США противостоят инициативе РФ выработать в ООН общий документ по кибербезопасности

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия предлагает всем странам ООН выработать единую формулу по борьбе с киберпреступностью, однако этой инициативе противодействует США. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

"Сейчас, когда переговоры по международной информационной безопасности (МИБ) в ООН находятся в решающей фазе, нам нужен реальный консенсус вокруг данной проблемы, - отметил он. - Такого результата можно добиться только на основе одного общего документа. Необходимо выработать такую общую формулу, которая стала бы своего рода путеводной звездой для дискуссии по МИБ на предстоящие годы".

"К сожалению, наши стремления договориться наталкиваются на интриги, - добавил дипломат. - Начинаются разговоры, что для каждой из групп нужная своя отдельная резолюция, и это, якобы, и есть тот консенсус".

Белоусов назвал такие предложения "очевидной тактикой раскола". "США и их союзники продолжают попытки прогнуть международное сообщество под свои интересы, - констатировал он. - Нам предлагается включить в проект положения, которые убирают из него главную мысль о конструктивном и неконфротационном взаимодействии рабочей группы открытого состава и группы правительственных экспертов".

"Мы, тем не менее, двери не закрываем. Как и прежде открыты для поиска компромисса", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Генеральная Ассамблея ООН 5 декабря 2018 года приняла российскую резолюцию по созданию в организации рабочей группы по противодействию киберпреступности. Первое заседание рабочей группы открытого состава по этой теме состоялось в сентябре 2019 года.