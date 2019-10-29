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Путин в Будапеште обсудит с премьером Венгрии двусторонние вопросы и международные темы

Руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетит в среду с рабочим визитом Будапешт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем", - говорится в сообщении.

Руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе. Предыдущие переговоры лидеров прошли в Москве в сентябре 2018 года, Путин и Орбан тогда наметили планы сотрудничества двух стран на перспективу и обсудили актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии. По словам президента РФ, Венгрия является "важным и надежным партнером России в Европе". "Мы заинтересованы в том, чтобы российско-венгерские отношения и далее углублялись по всем направлениям", - сказал тогда Путин, отметив, что в первую очередь это касается развития взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Российский лидер в предыдущий раз посещал Будапешт в августе 2017 года, а до этого - в феврале того же года.

Заседание межправкомиссии

В преддверии нынешнего визита Путина в столице Венгрии во вторник состоялась встреча сопредседателей российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Как заявила Скворцова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава, в 2018 году товарооборот двух стран вырос на 29,6% - до почти $7 млрд, - объем накопленных российских инвестиций на 1 апреля 2019 года составил $277 млн, объем накопленных венгерских инвестиций в экономике РФ - $617 млн. Министр отметила конструктивное взаимодействие двух стран в нефтегазовой сфере, реализации проекта АЭС "Пакш-2" и так далее.

По словам Скворцовой, в рамках визита Путина планируется подписание ряда документов, в том числе договора между РФ и Венгрией в области социального обеспечения. "Новый договор о социальном обеспечении, несомненно, положительно скажется на наших гражданах, которые работают и живут в России и Венгрии", - заметила Скворцова.

Среди других подготовленных к подписанию документов - меморандум о взаимопонимании между Минтрансом РФ и Министерством инновации и технологии Венгрии по вопросам сотрудничества в области железнодорожного транспорта, план мероприятий по реализации комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере и соглашение о страховании кредита между экспортно-кредитными агентствами двух стран. Кроме того, достигнуты договоренности о сотрудничестве профильных ведомств РФ и Венгрии в области онкологии, а также в области физкультуры и спорта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаВенгрия
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