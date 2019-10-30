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Путин проведет заседание президиума Госсовета и побывает на корвете "Гремящий"

Президент встретится с представителями общественности

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет работать в четверг в Калининградской области. Глава государства встретится с представителями общественности, проведет заседание президиума Госсовета и посетит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

Как сообщила пресс-служба Кремля, в Светлогорске, находящемся в нескольких десятках километров от Калининграда, Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Там же состоится встреча с представителями общественности.

Затем Верховный Главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.

Президиум Госсовета

Предполагается, что на заседании президиума Госсовета выступят руководитель рабочей группы по направлению "Здравоохранение", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, высшие должностные лица субъектов РФ - руководители подгрупп рабочей группы. Рабочая группа подготовила доклад о мерах, которые нужно предпринять для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

В докладе приводятся данные о продолжительности жизни россиян (в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни составила 72,9 лет, что на два года больше, чем в 2014-м) и смертности (в 2018 году - 482,2 на 100 тыс. человек трудоспособного населения; младенческая смертность в 2018 году - 5,1 на тыс. родившихся живыми). В 2018 году первичную медико-санитарную помощь населению оказывало 60 тыс. 216 медицинских организаций, что на 1 тыс. 748 больше, чем в 2014 году. За последние годы доля зданий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции или капитального ремонта, снизилась с 25,8% до 12%, а количество медицинского оборудования, находящегося в поликлиниках, увеличилось на 10,6%.

В докладе рабочей группы отмечается, что в отдельных регионах сохраняется несбалансированность и дефицит финансирования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (на 1 октября 2019 года 34 региона имеют задолженность в суммарном объеме 46,2 млрд рублей, что составляет 28,6% от общей потребности в бюджетных ассигнованиях бюджетов субъектов РФ, рассчитанной в соответствии с установленными нормативами). Отдельное внимание в докладе уделено дефициту кадров всех категорий медицинских работников: участковых врачей, узких специалистов, медицинских работников со средним медицинским образованием.

В начале октября правительство РФ утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения. На предстоящем заседании президиума Госсовета будут рассмотрены меры, значащиеся в этом документе. Среди них, например, разработка оптимальных схем и карт территориального планирования, оптимальная маршрутизация пациентов, развитие транспортной инфраструктуры для облегчения доступа к медицинским организациям, оснащение медицинских организаций первичного звена здравоохранения автомобильным транспортом для доставки пациентов, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, обеспечение пациентов дорогостоящими диагностическими исследованиями, проводимыми в амбулаторных условиях, формирование отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами.

На заседании также планируется рассмотреть вопросы, связанные с финансированием медицинских организаций, расположенных в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, повышением эффективности диспансерного наблюдения больных, страдающих хроническими заболеваниями, с формированием системы мониторинга сроков оказания пациентам медицинской помощи, предоставлением социальных гарантий медицинским работникам, а также использованием медицинских информационных систем в медицинских организациях для учета фактических запасов и использования лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных ресурсов.

Строительство судов

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Сейчас на заводе строятся большой десантный корабль "Петр Моргунов", два траулера-сейнера "Ударник" и "Командор" для рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский), два больших десантных корабля "Владимир Андреев" и "Василий Тушин", заложенные 23 апреля 2019 года, океанографические исследовательские суда "Алмаз" и "Евгений Горигледжан", судно аварийно-спасательных работ "Воевода".

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте.

В материалах к поездке Путина отмечается, что дата сдачи судна по госконтракту - 25 декабря 2019 года, стоимость по контракту - 22,6 млрд рублей, текущая готовность - 94,5%. С 5 ноября запланирован переход корабля на полигоны Северного флота для завершения государственных испытаний в декабре.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКалининградская область
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