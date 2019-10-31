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В Совфед не поступали документы о наделении полномочиями сенатора Приятнова

Глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко уточнил, что у Совета Федерации нет никаких оснований для прекращения полномочий сенатора

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что в верхнюю палату парламента пока не поступали документы о наделении полномочиями сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, соответственно, нет оснований и для прекращения его полномочий.

Ранее председатель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр сообщил журналистам, что Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

"В соответствии с законодательством человек, наделенный полномочиями члена Совета Федерации, приступает к исполнению своих обязательств с момента принятия решения соответствующим органом исполнительной или законодательной власти [субъекта РФ]. До настоящего момента ни официального документа о наделении гражданина Приятнова полномочиями сенатора, ни документа об отказе от принятия полномочий члена Совета Федераций мы не получали. У Совета Федерации оснований в данном случае для прекращения полномочий нет никаких", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что палата может прекратить сенаторские полномочия Приятнова на основании его личного заявления, но сначала нужно представить документ о наделении его этими полномочиями. В соответствии с законодательством сам факт судимости не является основанием для прекращения полномочий члена Совфеда.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона. Он был избран депутатом думы в сентябре 2019 года, представляет ЛДПР. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Впоследствии Приятнов был делегирован краевой думой в Совет Федерации, где сменил Виктора Озерова.

Теги
РоссияЛДПРТимченко, Вячеслав СтепановичХабаровский край
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